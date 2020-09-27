Украина
27 сентября 2020, 18:56
Шахтер с трудом справился с Олимпиком в донецком дерби
Коллектив Луиша Каштру сумел за две минуты прервать серию из двух ничейных результатов кряду (2:0).
Шахтер — Олимпик, фото ФК Шахтер Донецк
27 сентября 2020, 18:56
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Шахтер — Олимпик 2:0
Голы: Коваленко, 64, Мораес, 66
Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко — Майкон, Алан Патрик — Марлос (Тете, 90), Коваленко (Маркос Антонио, 76), Тайсон — Мораес (Фернандо, 81).
Олимпик: Кичак — Зотько, Цымбалюк, Снурницын — Пасич (Ксенз, 80), Бабенко, Политыло (Завийский, 90), Лебеденко — Бенито (Альваренга, 79), Шахаб (Каргбо, 73), Тейшейра (Чогадзе, 73).
Предупреждения: Мораес, Матвиенко, Маркос Антонио — Снурницын, Бабенко.