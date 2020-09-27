Украина

Подопечные Александра Рябоконя сумели психологически восстановиться после неудачи в еврокубках (3:1).

Один из двух заключительных поединков четвертого тура Украинской Премьер-лиги проходил на поле черниговского стадиона им. Ю. Гагарина, где местная Десна принимала львовский Рух — одного из новичков "элиты" этого сезона. Подопечные Александра Рябоконя еще не успели восстановиться в полной мере после противостояния немецкого Вольфсбургу (0:2) в квалификации Лиги Европы УЕФА, поэтому в этот вечер были достаточно уязвимы.

Безусловно, играть вышеупомянутый фактор мог только лишь на руку львовянам. Рух неудачно стартовал в новых для себя условиях, в первых двух матчах не сумев набрать очков в матчах против Ворсклы (2:5) и Колоса (1:2). Однако любые серии, рано или поздно, должны завершаться, поэтому коллектив Федика все свои силы бросил на противостояние с действующим чемпионом страны, у которого сумел забрать очки в перенесенном матче второго тура (1:1).

Десна усиленно готовилась к дебютному для себя матчу еврокубков, поэтому игру против Ингульца (1:1) принесла в жертву возможному, но так и не состоявшемуся в итоге, успеху. При этом, подопечные Рябоконя стартовали достаточно успешно, завоевав четыре очка в двух первых турах против бывших конкурентов в борьбе за "серебро" прошлого сезона. Первый международный шаг у "северян" получился неудачным, поэтому с отчетной игры для Десны начинался новый этап сезона — послевкусие от проваленной еврокубковой кампании.

Настроение обоюдоострой игра получила еще в первом тайме, когда команды обменялись скоростными проходами без должного завершения. Да и борьба за мяч была на достаточно жестком уровне, что только заигрывало в сторону дальнейшего повышения градуса противостояния. Случай помог Десне в таких условиях выйти вперед: в руку Глиги мяч попал при попытке Гуцуляка замкнуть скидку от Дегтярева в правый фланг штрафной. Тотовицкий открыл счет ударом с пенальти в правый нижний угол, но уже было предчувствие, что гости ответят на такой поворот судьбы.

Рух не привык в своем дебютном сезоне УПЛ уходить с поля без забитого мяча, поэтому провел разительную атаку с участие предельно активного Кличку уже на исходе первого получаса игры. Головой с близкой дистанции завершил полузащитник подачу Копины с правого фланга. Однако довести игру, хотя бы в первом тайме, до удобного, с точки зрения счета, окончания, команде Ивана Федыка не удалось. Ошибка на своей половине подарила возможность Тотовицкому отправить в свободный левый фланг штрафной Дегтярева. Форвард спокойно перебросил мяч над голкипером.

Это был достаточно весомый задел от черниговчан для дальнейшего течения поединка. Десна еще раз поджала соперников уже в заключительной части встречи, а Будковский оформил взятие ворот, завершив подачу с правого фланга от Калитвинцева. Стоит отметить, что между забитыми мяча в исполнении Десны, Рух ни разу не сбавлял темп в своих атаках. Новичок УПЛ боролся, однако чаще просто сотрясал воздух у чужой штрафной. Для набирания очков такой игры будет мало, но за самоотдачу команду из Львова можно только поблагодарить.

Уже через несколько дней украинскую футбольную общественность вновь ожидает встречах соперников по отчетному поединку, но уже в рамках 1/16 финала Кубка Украины. Также, на поле "северян". А уже в следующие выходные черниговской Десне предстоит провести непростую домашнюю дуэль с донецким Шахтером. Рух тоже не останется в стороне от матча УПЛ — подопечные Ивана Федика, в роли номинальных хозяев, сыграют свое первое в истории дерби против ПФК Львов.— Рух 3:1Тотовицкий, 13 (пен.), Дегтярев, 45, Будковский, 71 — Климчук, 30Паст — Конопля, Ермаков, Тамм, Мостовой (Полегенько, 90+2) — Гуцуляк (Шевцов, 90+2), Огиря, Домбровский, Мудрик (Калитвинцев, 61) — Тотовицкий (Старенький, 89) — Дегтярев (Будковский, 60).Бандура — Копина (Заставный, 41), Дуць, Парамонов, Глига — Брикнер (Калюжный, 61) — Мысык, Кухарук (Русин, 46), Мартынюк, Климчук (Б. Бойчук, 74) — Кухаревич (Эрнест, 74).Предупреждения: Мостовой, Ермаков, Будковский, Конопля — Кухарук, Глига, Кухаревич, Мысык.