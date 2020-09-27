Встреча команд завершилась нулевой ничьей.
Колос - Ингулец, ФК Колос
27 сентября 2020, 21:38
Матч между Колосом и Ингульцом в рамках 4-го тура украинской Премьер-лиги завершился нулевой ничьей.
Колос – Ингулец 0:0
Колос: Волынец — Кравченко, Новак, Максименко, Черноморец — Милько, Ориховский, Костышин (Исаенко, 62), Ильин (Смирный, 73), Морозко (Антюх, 62) — Селезнев (Лысенко, 73).
Ингулец: Шуст — Балан, Ковалев, Павлов, Синегуб (Квасный, 41) — Запорожец (Белоцерковец, 86), Коваленко (Щедрый, 71), Лупашко, Козак (Мкомола, 71), Кучеренко — Сичинава (Мишуренко, 86).
Предупреждения: Селезнев – Лупашко, Квасный.