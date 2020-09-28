Украина

Хавбек прокомментировал матч против дончан.

Полузащитник Олимпика Бенито, контракт которого принадлежит Динамо, высказал свое мнение об игре против Шахтера (0:2).

"Очень непросто противостоять Шахтеру. И тем не менее, мы хорошо изучили соперника, знали, как они буду действовать против нас. Был сделан акцент на игре на контратаках. Соперник всегда атакует практически всем составом, а это открывает возможность использовать свободные зоны для вбеганий.

Мне понравилось, как мы слаженно и компактно действовали в обороне. В целом сыграли очень грамотно и ждали свою возможность. Если мы продолжим также выполнять тренерские наставления и показывать такую игру, уверен, Олимпик сможет побороться за высокие места", — сказал Бенито официальному сайту Олимпика.

Ранее свой комментарий об игре против "горняков" дал главный тренер олимпийцев Игорь Климовский.