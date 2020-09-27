Украина

Наставник Олимпика высказался о поражении от Шахтера в матче УПЛ.

Шахтер добыл непростую победу над Олимпиком в поединке четвертого тура украинской Премьер-лиге благодаря голам Виктора Коваленко и Жуниора Мораеса (2:0). Главный тренер "олимпийцев" Игорь Климовский поделился эмоциями от результата этой встречи и игры своих подопечных.

"Поблагодарил ребят. С нашей стороны была очень хорошая игра, могли забивать, но пропустили. Честно, хотелось хотя бы вничью сыграть с таким соперником. Но не получилось. Мы играли очень хорошо. Мы давно готовили схему с тремя центральными защитниками. Изучили ее, тренировали, но пришлось применить только с Шахтером. Не скажу, что не получилось. Может, нам немного не повезло".

"Был момент, когда Бенито пробивал и попал в руку. Посмотрю еще видео, думаю, должен был быть пенальти. Не забили — это очень плохо. Будем над этим работать. Думаю, мы прогрессируем. Ребята растут, играют, очень неплохо играют. Показали в минувших матчах, что можем забивать, можем играть «на ноль» сзади. Над этим надо еще больше работать, думаю, у нас все получится", — приводит слова Климовского официальный сайт Олимпика.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Олимпик вы можете на Football.ua.