Вашему вниманию обзор поединка чемпионата Украины.
КОЛОС - ИНГУЛЕЦ, ФК КОЛОС
28 сентября 2020, 09:24
В воскресенье, 27 сентября, Колос принимал Ингулец в рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги.
Поединок завершился вничью, команды оставили ворота соперников "сухими".
Обзор матча:
Колос – Ингулец 0:0
Колос: Волынец — Кравченко, Новак, Максименко, Черноморец — Милько, Ориховский, Костышин (Исаенко, 62), Ильин (Смирный, 73), Морозко (Антюх, 62) — Селезнев (Лысенко, 73).
Ингулец: Шуст — Балан, Ковалев, Павлов, Синегуб (Квасный, 41) — Запорожец (Белоцерковец, 86), Коваленко (Щедрый, 71), Лупашко, Козак (Мкомола, 71), Кучеренко — Сичинава (Мишуренко, 86).
Предупреждения: Селезнев – Лупашко, Квасный.