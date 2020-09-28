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    28 сентября 2020, 15:12

    Символическая сборная 4-го тура УПЛ

    Football.ua представляет вашему вниманию символическую сборную 4-го тура УПЛ.

    Громов и Гладкий
    Громов и Гладкий 28 сентября 2020, 15:12

    Уже 4 тура УПЛ позади, самое время выделить лучших игроков на своих позициях в прошедшем туре.

    Читайте также: Итоги 4-го тура УПЛ

    Евгений Гальчук, Мариуполь (вратарь)

    В матче Ворскла — Мариуполь оба голкипера действовали крайне здорово. Во многом их уверенная игра не позволила полевым футболистам радоваться забитым голам. Но у кипера азовцев все же работы было немного больше. В одном из эпизодов, конечно, Гальчук сыграл не лучшим образом, когда покинул свою штрафную и не успел сыграть чисто на перехвате, за что получил желтую. В остальных же эпизодах излучал уверенность.

    Денис Фаворов, Заря (правый защитник)

    Правый защитник Зари был очень активным в матче против Львова. Не даром даже комментаторы матча сравнивали Фаворова с бразильцем Дани Алвесом времен его выступлений за Барселону. Поучаствовал в очень красивой комбинации Зари. Совершил забегание, получил пас из глубины, после в касание отдал голевую передачу на Гладкого. А в обороне работы у Дениса практически не было.

    Сергей Чоботенко, Мариуполь (центральный защитник)

    Чоботенко хорошо отыграл в матче против Ворсклы. Выиграл 70% единоборств, также 4 из 5 верховых единоборств. При этом Сергей был еще и одним из самых опасных футболистов в атаке, когда его команда исполняла стандартные положения.

    Денис Мирошниченко, Александрия (левый защитник)

    Крайний защитник александрийцев был очень активен в матче против СК Днепр-1. Выиграл 93% своих единоборств, а также показал стопроцентную эффективность в таких игровых компонентах как отборы и обводки. На 47-й минуте матча и сам угрожал воротам Сарнавского, но его обводящему удару немного не хватило точности.

    Николай Шапаренко, Динамо (центральный полузащитник)

    Николай Шапаренко в матче против Миная провел на поле всего 1 тайм, но и этого хватило, чтобы попасть в символическую сборную тура. Мы уже начинаем привыкать к тому, что Шапаренко – лучший игрок Динамо по продвижению мяча. Но в этом матче он также создавал много остроты непосредственно у ворот соперника. Отдал 3 ключевые передачи, одна стала голевой. А также 4 раза самостоятельно пробивал по воротам и был очень близок, чтобы и на свой счет оформить гол, но в завершающей стадии немного подвела точность.

    Виктор Коваленко, Шахтер (атакующий полузащитник)

    Виктор в матче против Олимпика впервые в сезоне вышел с первых минут. Давал необходимое движение между линиями и проделывал большой объем беговой работы без мяча. Во втором тайме хорошо прочувствовал эпизод с забитым голом, когда не стал набегать на переднюю линию, а остановился и получил мяч без опеки. Именно гол Коваленко позволил футболистам Шахтера выдохнуть и успокоиться.

    Валерий Лучкевич, Александрия (правый полузащитник)

    Валерий Лучкевич был очень активен на фланге и постоянно успевал поддерживать атаки своей команды. 12 раз вступал в единоборства, выиграл 5. По другим показателем также достаточно средние цифры, но его гол отбросил сомнения по поводу попадания в сборную тура. Удар из-за пределов штрафной в дальний угол ворот стал нерешаемой задачей для Сарнавского. Этот забитый мяч стал самым настоящим украшением тура.

    Андрей Тотовицкий, Десна (левый полузащитник)

    Тотовицкий в игре против Руха был просто неостановим. Андрей нанизывал своих соперников одного за другим, выходил из-под опеки за счет дриблинга, порой складывалось, что Тотовицкий вообще не ощущает ни сопротивления, ни соперников. Все, что оставалось футболистам Руха, так это проверять на прочность ноги Андрея. Очень сильный матч может записать в свой актив футболист Десны, который еще и реализовал пенальти.

    Владислав Супряга, Динамо (нападающий)

    Против Миная Супряга получил всего 45 минут игрового времени, но сумел показать, что развивается в столичном клубе и делает выводы из той критики, которая льется в его адрес. В матче против ужгородского клуба Супряга неплохо открывался между линиями, предлагая себя. Находил пространство и заработал пенальти. Также голевая передача на счету Владислава.

    Артем Громов и Александр Гладкий, Заря (нападающие)

    И Громов, и Гладкий в матче против Львова делали на футбольном поле просто что хотели. За просмотром этого поединка постоянно приходилось ловить себя на мысли: "То ли Громов с Гладким настолько хороши, то ли Львов настолько плох?" Во всяком случае эти двое на двоих сообразили 4 гола, по 2 на каждого, а могли забивать еще больше.

    Тренер: Владимир Шаран, Александрия

    Особых сенсацией в туре не было, чтобы пришлось говорить о гениальных тренерских ходах какого-либо из специалистов, но отметим все же Владимира Шарана. Его Александрия после двух поражений выглядела боеспособным дисциплинированным коллективом против команда, которая как минимум по фамилиям должна находиться в верхней части турнирной таблицы.

     

    Сергей Горбаченко, Football.ua  

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