Украина

Football.ua подводит итоги очередного тура украинской Премьер-лиги.

В 4-м туре УПЛ обошлось без особых неожиданностей. Шахтер и Динамо свои поединки выиграли. Заря просто не заметила Львов, а Александрия "тепло" встретила Игоря Йовичевича на новом рабочем месте.

Также вполне ожидаемо Десна оказалась сильнее Руха. 2 поединка закончились без голов – Ворскла — Мариуполь и Колос — Ингулец.

Разница в классе не помогла Шахтеру одолеть Рух

Посреди недели был сыгран отложенный матч второго тура УПЛ, где львовский Рух принимал чемпиона Украины – донецкий Шахтер. Рух, который до этого проиграл оба своих матча, был явным аутсайдером противостояния, о чем просто-таки кричали букмекерские котировки.

Тем не менее, львовскому коллективу удалось наладить свою контригру и сыграть на слабых местах Шахтера. Не без везения был забит первый гол в этом матче — автоголом отметился Тарас Степаненко после прострела с фланга. После пропущенного мяча Шахтер и вовсе остался в меньшинстве, когда красную карточку заработал Валерий Бондарь.

Но это не помешало "горнякам" в оставшееся время навалиться на ворота Руха. Связка Тайсон-Марлос таки сумела сообразить один гол, но не более. Львовская команда могла и вовсе одержать победу в этом поединке, если бы футболисты Руха более качественно реализовали прекрасную атаку на последней минуте матча. 1:1. Шахтер тяжело начинает этот сезон и испытывает явные проблемы в линии защиты.

Уверенная победа Динамо

Киевляне играли против дебютанта УПЛ – Миная. Команда из Закарпатья очень быстро осталась в меньшинстве. Павлиш подвел свою команду и уже на 14-й минуте подопечные Василия Кобина остались вдесятером.

Динамо ожидаемо вдавило своего оппонента в штрафную площадку и уже в первом тайме обеспечило себе комфортное преимущество в 2 гола. Во втором тайме киевляне продолжили свое дело и довели матч до разгрома. 4:0.

Казалось, что после Гента матч против Миная может стать сложным испытанием для столичных футболистов, но вышло совсем наоборот. Такой результат позволил подопечным Луческу возглавить турнирную таблицу впервые за долгое время. Разница забитых и пропущенных голов за 4 матча выглядит весьма убедительно (11-2).

Первая осечка Ворсклы

Подопечные Юрия Максимова на матч против Мариуполя выходили в статусе лидера УПЛ с тремя победами в трех поединках. Поединок против азовцев получился очень боевым и открытым. Несмотря на сухую ничью на табло, игра была достаточно интересной и богатой на моменты.

Очень здорово проявили себя оба голкипера и стали виновниками такого результата. Хоть полтавчанам и не удалось продолжить свое победное шествие, таким итогом остались довольны обе команды.

Холодный душ для Йовичевича в дебютном матче

Хорватский специалист Игорь Йовичевич только на неделе возглавил СК Днепр-1. Наверняка, он еще и изучить толком сильные качества всех своих футболистов не успел, а на горизонте так невовремя был очень крепкий соперник – Александрия Владимира Шарана, которая еще и провалила старт сезона, а потому мотивация у александрийской команды была запредельной.

Чуда не произошло, и Александрия уверенно разбила Днепр-1. Безбородько на второй минуте сумасшедшим ударом отправил гостей в нокдаун. На 34-й минуте счет удвоил Гордиенко. Были у Александрии все шансы довести счет до крупного еще в первом тайме, но Сарнавский совершил несколько сейвов. Во втором тайме картина не изменилась — команда Шарана довела матч до логического завершения, одержав свою вторую победу в сезоне.

Какая боль, какая боль, Заря уничтожила ФК Львов 5:0

Загадочный львовский коллектив во втором туре УПЛ был безжалостно бит Колосом 4:0, но в третьем туре показал очень хорошую игру в матче против киевского Динамо и имел все шансы зацепиться за очки в том матче. Казалось, что раз уж львовяне так неплохо смотрелись в матче против киевлян, то и луганчанам сумеют доставить проблемы. Этого не произошло.

Команда Скрипника просто "отметелила" своего оппонента по полной программе. Те атакующие хитросплетения футболистов Зари Львов запомнит еще надолго. Хозяева этого поединка просто не успевали нигде в этом матче, а голы в ворота Литовченко залетали один за другим. 5:0 в первом тайме. Отмечаем феерическое возвращение Александра Гладкого в УПЛ. В первом своем матче, в котором Гладкий вышел с первых минут, он оформил дубль. Хорошо ассистировал партнерам, мог и сам забивать больше. Также отмечаем дубль Артема Громова в этом поединке.

Странно прозвучали слова тренера Львова Вадима Деонаса после игры о том, что Львов не особо тщательно изучил своего соперника.

Не без труда, но 3 очка

Донецкое дерби состоялось в Киеве на НСК Олимпийский между Олимпиком и Шахтером. После потери очков "горняками" в матче против Руха, казалось, что Олимпик сегодня ждет разгром, и "оранжево-черные" будут всеми силами стараться реабилитироваться перед своими болельщиками. В первом тайме Шахтер делал все правильно, но забить не мог. Где-то не везло в завершающей стадии, где-то выручал Олимпик Артем Кичак.

Второй тайм начался с неплохих атак Олимпика, Шахтер вполне мог вновь оказаться в роли догоняющего. Когда нервозность в действиях футболистов "горняков" начала нарастать, Коваленко все же забил и тем самым снял накапливающееся напряжение, а через 2 минуты Жуниор Мораес и вовсе установил комфортные для команды Каштру 2:0. Шахтер довел поединок до логического завершения и одержал столь важную и совсем непростую победу.

Неудержимый Тотовицкий

Матч между Десной и Рухом был интересен с точки зрения того, как же обе команды подготовятся после своих матчей посреди недели. У Десны был за спиной тяжелый выезд в Германию, где команда Рябоконя в рамках Лиги Европы проиграла Вольфсбургу. У Руха же был совсем другой эмоциональный фон. Львовяне сумели добиться ничейного результата в матче против Шахтера.

И если же Рух оставил свой состав без изменений, то черниговская команда все же применила ротацию и на поле появились свежие футболисты. С первых минут стало ясно, что "хозяином" поединка будет Десна. Черниговские футболисты прибрали мяч к своим ногам и накатывали свои атаки одну за другой. Очень быстро удалось заработать пенальти, который реализовал Тотовицкий. Хотя Руху и удалось отыграться, Десна в этот вечер была гораздо более изобретательна в атаке, нежели обычно. Отдельно отмечаем Андрея Тотовицкого, который своими индивидуальными действиями просто затерроризировал игроков обороны Руха.

Ингулец и Колос расписали мировую

После хорватских заплывов в Лиге Европы вполне ожидаемо, что Руслан Костышин сильно видоизменил стартовый состав своей команды. Только 3 игрока, которые вышли в старте против Риеки, появились в основе и в матче против Ингульца – Волынец, Новак и Кравченко.

Такие изменения, конечно же, повлияли на рисунок игры от ковалевцев. Обе команды имели голевые возможности, и обе команды их не реализовали. Чуть более активен в атаке все же был Колос, но это не сказалось на количестве забитых голов в матче. Подопечные Лавриненко добывают третью ничью в УПЛ. У Ингульца уже 3 очка, но по-прежнему без побед.

Статистика по игрокам

Виктор Цыганков включился в гонку бомбардиров и догнал Шахаба и Степанюка, у которых по 3 забитых гола. Среди ассистентов в лидеры вырвался Владислав Калитвинцев, благодаря своей голевой передаче на Филиппа Будковского.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ



Турнирная таблица

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 4 3 1 0 11 2 9 10 2 Ворскла 4 3 1 0 9 2 7 10 3 Шахтер 4 2 2 0 8 4 4 8 4 Десна 4 2 2 0 7 3 4 8 5 Колос 4 2 1 1 7 4 3 7 6 Мариуполь 4 2 1 1 4 5 -1 7 7 Александрия 4 2 0 2 8 5 3 6 8 Олимпик 4 2 0 2 7 7 0 6 9 Заря 4 1 1 2 8 6 2 4 10 Ингулец 4 0 3 1 2 4 -2 3 11 Минай 3 1 0 2 1 7 -6 3 12 Рух 4 0 1 3 5 11 -6 1 13 Днепр-1 4 0 1 3 4 10 -6 1 14 ПФК Львов 3 0 0 3 1 12 -11 0



Отмечаем, что Ворскла сыграла вничью, это позволило киевскому Динамо догнать полтавчан и сравняться с ними по очкам. Шахтер и Десна вышли на 3-4 места, а Заря сумела оттолкнуться от дна и теперь располагается на 9-м месте. Безнадежнее всех по-прежнему выглядит Львов – 0 очков в 4 матчах при 1 забитом и 12 пропущенных голах.

Следующий тур

5-й тур УПЛ точно не будет скучным. Сразу 2 противостояния претендуют на роль центральных в туре – Динамо Заря и Десна Шахтер. Очень симпатично выглядят противостояния Колос Мариуполь и Олимпик Александрия. А вот представители нижней части турнирной таблицы смогут в играх между собой разжиться очками.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 5 ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua