Украина

Украинский форвард высказался о работе под руководством экс-наставник Шахтера.

Нападающий Артем Кравец в текущее трансферное окно стал игроком Динамо, однако из-за желания регулярно появляться в стартовом составе, чего не мог гарантировать ему Мирча Луческу, футболист расторг контракт с киевлянами по обоюдному согласию и перебрался в Коньяспор.

Украинский нападающий рассказал о своем отношении к назначению Луческу на пост главного тренера Динамо и высказался о перспективах киевлян под руководством опытного специалиста.

"От Луческу очень хорошие впечатления. Я на себе ощутил, что это очень хороший специалист. Я понимаю фанатов, которые настроены негативно. Слова, которые были сказаны раньше, сложно забыть и простить. Надеюсь, они найдут диалог и придут к какому-то консенсусу".

"Сейчас Луческу всей душой работает на благо киевского Динамо. Думаю, это громаднейший бонус всем молодым футболистам. Им нужно слушать каждое его слово, впитывать каждую деталь. Он очень редко дает информацию, которая не нужна".

"За этот месяц, учитывая всю мою карьеру, кое-какие детали я открыл для себя впервые. Я действительно под хорошим впечатлением. Думаю, Динамо попало в яблочко с этим назначением".

"Лига чемпионов? Сейчас у команды есть большие шансы квалифицироваться в групповой этап. Это очень важно для клуба и его репутации, для всех футболистов. Поиграть в этом турнире – это неоцененный опыт. Уже сделаны два огромных шага. Надеюсь, завтра будет сделан третий. Этого я им искренне желаю".

"Думаю, сегодня ключевую роль в Динамо играет тренер. Даже с нынешним составом я не вижу причин, по которым Динамо не сможет навязать Шахтеру борьбу в чемпионате. Думаю, в этом сезоне борьба за первое место будет намного интереснее".

"Это касается и Лиги чемпионов. С такой организацией игры в этом турнире можно добиваться результатов. Я не говорю, что Динамо будет бороться за четвертьфинал или полуфинал. Однако не вижу, почему невозможно достойно выступить", — заявил Артем Кравец в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Динамо – Гент состоится во вторник, 29 сентября и начнется в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Первая встреча этих команд в Бельгии завершилась победой киевлян с минимальным преимуществом в счете (2:1).