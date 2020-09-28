Украина

Киевляне уже завтра сразятся за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

За день до ответного матча плей-офф отбора Лиги чемпионов против Гента Динамо сдало тесты на коронавирус. Тестирование прошли не только футболисты, но также персонал клуба, задействованный в проведении матча.

Кроме того, команда вечером провела тренировочное занятие. Оно стало предпоследним – завтра утром Динамо еще раз потренируется на поле, а также проведет разбор соперника на теоретическом занятии.

Матч Динамо – Гент начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.