Украина

Львовский клуб прекратил сотрудничество с двумя футболистами.

Рух на своем официальном сайте объявил о расставании с полузащитником Андреем Коробенко и нападающим Габриэлем.

Львовский клуб прекратил сотрудничество с двумя футболистами и пожелал им удачи в дальнейшей карьере.

Коробенко присоединился к Руху в октябре прошло года и забил один гол в 11 матчах. Габриэль, в свою очередь, за полтора года в львовской команде провел всего 7 поединков в Первой лиге.