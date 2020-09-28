Львовский клуб прекратил сотрудничество с двумя футболистами.
Андрей Коробенко, ФК Рух
28 сентября 2020, 23:20
Рух на своем официальном сайте объявил о расставании с полузащитником Андреем Коробенко и нападающим Габриэлем.
Львовский клуб прекратил сотрудничество с двумя футболистами и пожелал им удачи в дальнейшей карьере.
Коробенко присоединился к Руху в октябре прошло года и забил один гол в 11 матчах. Габриэль, в свою очередь, за полтора года в львовской команде провел всего 7 поединков в Первой лиге.