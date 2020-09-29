Украина

Бразилец доволен решением связать свое будущее с Шахтером путем подписания нового контракта.

В сентябре этого года перспективный защитник Додо поставил свою подпись под новым пятилетним соглашением с Шахтером. 21-летний бразилец поделился эмоциями от продления контракта, а также рассказал о дальнейших целях в стане "горняков" и возможном переходе в другой европейский клуб.

"Очень счастлив продлить контракт! Это была определенная цель в карьере. У меня только самые большие амбиции. Заработать свое место, помогать Шахтеру – я на самом деле здесь счастлив! Хотим радовать болельщиков и завоевывать титулы и трофеи".

"Все футболисты задумываются о больших командах, но я и сейчас в гранде. Шахтер сделал меня тем, кто я есть сегодня. Время, проведенное в аренде в Португалии, позволило вырасти, стать взрослым игроком. Если однажды придется куда-то перейти, значит, это будет лучше и для меня, и для клуба. Важно постоянно трудиться. Мечтаю оставить свой след в Шахтере. Главная цель – его победы, остальное на втором плане".

"Моя скорость? На выезде в матче с Манчестер Сити мне приходилось действовать против Стерлинга, опаснейшего футболиста. Получалось обыгрывать его на скорости. Конечно, технически он гораздо сильнее меня, но в скорости я его смог превзойти, что было очень приятно. Да, по техническим качествам, в единоборстве на месте мне может быть сложно, но на скорости я лучше всех".

"Хочу стать великим футболистом, выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. А в жизни просто оставаться здоровым и счастливым, быть с семьей, потому что у меня маленькая дочь. Главное – просто быть счастливым", — заявил Додо во время онлайн-встречи в сервисе Shakhtar Club.

Напомним, бразильский защитник выступает за Шахтер с декабря 2017 года. В составе "оранжево-черных" Додо провел 42 матча, забил 3 мяча, отдал 6 результативных передач. Также Додо завоевал Кубок Украины и дважды стал чемпионом Украины.