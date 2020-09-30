Украина

Football.ua представляет анонс матча третьего раунда Кубка Украины.

Ингулец из Петрово надеется дорасти до статуса главной команды Кировоградской области, но сейчас этот титул принадлежит Александрии. И если шансы команды Владимира Шарана на более высокий финиш в чемпионате выглядят предпочтительнее, то в кубковой встрече может случиться что угодно.

Александрия – Ингулец

30 сентября, 18:30, стадион Ника, Александрия. Главный арбитр – Дмитрий Бондаренко (Одесса). Прямая трансляция на YouTube-канале Александрии.

Александрия подходит к этой игре в отличном настроении. На выходных она "тепло" поприветствовала вернувшегося в украинский футбол Игоря Йовичевича, разгромив Днепр-1 – 4:1. Во многом тогда помог быстрый гол Дениса Безбородько но кто сказал, что история не может повториться в игре с Ингульцом?

Ингулец в дебютном сезоне в Премьер-лиге все еще не выигрывал. Правда, и проиграл лишь однажды – неожиданно набравшей ход на старте сезона Ворскле. На выходных команда разошлась миром с недавним участником еврокубков Колосом, что можно считать вполне неплохим результатом.

В этой встрече дополнительным козырем Александрии могут стать ее болельщики, которые будут присутствовать на стадионе, пусть и в ограниченном количестве.