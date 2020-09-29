В субботу и воскресенье (3-4 октября) состоится пятый тур украинской Премьер-лиги.

Стали известные судейские назначения на предстоящие игры. В частности, Екатерина Монзуль будет обслуживать матч Динамо – Заря.

Все назначения:

3 октября, суббота

Днепр-1 – Ворскла – Юрий Иванов (Донецкая область)

Арбитр ВАР – Евгений Арановский

Рух – Львов – Дмитрий Кутаков (Киевская область)

Ингулец – Минай – Николай Балакин  (Киевская область)

4 октября, воскресенье

Олимпик – Александрия – Максим Козыряцкий (Запорожье)

Десна – Шахтер – Игорь Пасхал (Херсон)

Динамо – Заря – Екатерина Монзуль (Харьков)

Арбитр ВАР – Виталий Романов

Колос – Мариуполь – Виктор Копиевский (Кропивницкий).