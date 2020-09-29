Стали известны судейские назначения на ближайший тур УПЛ.
КАТЕРИНА МОНЗУЛЬ, GETTY IMAGES
29 сентября 2020, 21:56
В субботу и воскресенье (3-4 октября) состоится пятый тур украинской Премьер-лиги.
Стали известные судейские назначения на предстоящие игры. В частности, Екатерина Монзуль будет обслуживать матч Динамо – Заря.
Все назначения:
3 октября, суббота
Днепр-1 – Ворскла – Юрий Иванов (Донецкая область)
Арбитр ВАР – Евгений Арановский
Рух – Львов – Дмитрий Кутаков (Киевская область)
Ингулец – Минай – Николай Балакин (Киевская область)
4 октября, воскресенье
Олимпик – Александрия – Максим Козыряцкий (Запорожье)
Десна – Шахтер – Игорь Пасхал (Херсон)
Динамо – Заря – Екатерина Монзуль (Харьков)
Арбитр ВАР – Виталий Романов
Колос – Мариуполь – Виктор Копиевский (Кропивницкий).