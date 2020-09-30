Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/16 финала Кубка Украины между Александрией и петровским Ингульцом.

Один из лидеров Александрии Кирилл Ковалец полностью восстановился после полученного повреждения и готов выйти в стартовом составе своей команды на кубковый матч против Ингульца. Капитан хозяев Юрий Панькив второй раз подряд остался на скамейке запасных. Место в рамке ворот займет Олег Билык.

Александрия: Билык — Пашаев, Довгий, Бабогло, Мирошниченко — Банада, Гречишкин — Лучкевич, Ковалец, Третьяков — Ситало

Запасные: Панькив, Стецьков, Мишенко, Грицук, Самар, Петренко, Янчак, Задерака, Устименко

Ингулец: Шуст — Фатеев, Литвяк, Семенко, Квасный — Шишка, Белоцерковец — Мкомола, Бартулович, Щедрый — Мишуренко

Запасные: Малыш, Запорожец, Козак, Коваленко, Кучеренко, Павлов, Балан, Игнатьев, Лупашко

Матч Александрия — Ингулец начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.