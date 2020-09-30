Украина
30 сентября 2020, 18:54
Ворскла обыграла ПФК Львов и вышла в 1/8 финала Кубка Украины
Два "гола-близнеца" от Владислава Кулача приговорили коллектив Георгия Цецадзе к вылету из национального Кубка (2:0).
Радость игроков Ворсклы, фото ФК Ворскла Полтава
30 сентября 2020, 18:54
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Ворскла — ПФК Львов 2:0
Голы: Кулач, 79, 82
Ворскла: Ткаченко — Опанасенко (Пердута, 61), Чеснаков, Ндиайе, Сапай (Якубу, 68) — Татарков (Скляр, 61), Челядин (Кане, 61), Щербак, Ребенок — Васин (Кулач, 62), Пешич.
ПФК Львов: Костик — Комарец, Оберман, Романчук, Савошко — Демкив, Малашевский (Шута, 68), Вичижанин — Велвес (Брама, 65), Ременяк, Ныч.
Предупреждение: Скляр.