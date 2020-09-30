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Ворскла — ПФК Львов 2:0
Голы: Кулач, 79, 82

Ворскла: Ткаченко — Опанасенко (Пердута, 61), Чеснаков, Ндиайе, Сапай (Якубу, 68) — Татарков (Скляр, 61), Челядин (Кане, 61), Щербак, Ребенок — Васин (Кулач, 62), Пешич.

ПФК Львов: Костик — Комарец, Оберман, Романчук, Савошко — Демкив, Малашевский (Шута, 68), Вичижанин — Велвес (Брама, 65), Ременяк, Ныч.

Предупреждение: Скляр.