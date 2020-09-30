Подопечные Владимира Шарана одержали уверенную победу над соперником и вышли в следующий раунд (4:1).
александрия вышла в следующий раунд кубка, фото фк александрия
30 сентября 2020, 20:19
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Александрия — Ингулец 4:1
Голы: Ситало, 57, Банада, 62, Лучкевич, 69, Задерака, 75 — Литвяк, 83
Александрия: Билык — Пашаев, Довгий, Бабогло, Мирошниченко (Стецьков, 38) — Банада, Гречишкин — Лучкевич (Задерака, 73), Ковалец (Грицук, 73), Третьяков (Мишенко, 46) — Ситало (Устименко, 78)
Ингулец: Шуст — Фатеев, Литвяк, Семенко, Квасный (Павлов, 46) — Шишка, Белоцерковец (Коваленко, 68) — Мкомола, Бартулович (Запорожец, 68), Щедрый (Козак, 69) — Мишуренко
Предупреждения: Бабогло — Мкомола, Фатеев, Запорожец