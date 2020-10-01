Украина

Наставник "хлеборобов" прокомментировал результат кубковой встречи.

Главный тренер Колоса Руслан Костышин поделился своим мнением о победе над Прикарпатьем (1:0) в матче Кубка Украины.

"Ассоциаций с Хорватией не было, здесь хотя бы мяч катился и можно было играть в футбол. К тем людям, которые готовили это поле, нет вопросов, так как вода не стояла. Игра тяжелая, но вы понимаете – меняются тренеры, проходят годы, а когда к Прикарпатью приезжает команда выше рангом, они всегда дают такой бой, и здесь всегда трудно выиграть.

Если по игре, то мы начали переигрывать Прикарпатье, когда у них закончились силы. Физически мы выглядели убедительнее, и в конце владели уже преимуществом солидной. В первом тайме они хорошо сопротивлялись, поэтому это похвала футболистам Прикарпатья. А мы любой победе радуемся – было трудно, но это же Кубок. И я хочу похвалить своих ребят за отдачу. Несмотря на тяжелый график, они сегодня демонстрировали хорошее движение в первую очередь. Я удовлетворен. Прикарпатье – молодцы, а мои футболисты лучшие.

Болельщики на трибунах – это всегда чувствуется. Любой угловой – и слышим гул зрителей. Это же агрессия, болельщик гонит свою команду вперед. Мы также сейчас играем в Ковалевке с болельщиками, и это совсем другое дело", – приводит слова Костышина официальный сайт клуба.