Представляем вашему вниманию результаты поединков турнира.
Днепр-1 празднует победу, фото: СК Днепр-1
30 сентября 2020, 17:03
В среду, 30 сентября, стартовали матчи 1/16 финала текущего розыгрыша Кубка Украины. На этой стадии борьбу в турнире начали представители украинской Премьер-лиги.
Открывался игровой день матчем между командами Горняк-Спорт и Днепр-1. Основное время поединка завершилось результативной ничьей, а в овертайме сильнее оказались днепряне.
Также победы одержали другие представители УПЛ – Мариуполь и Минай.
Горняк-Спорт – Днепр-1 3:5 (после дополнительного времени)
Голы: Карась, 25, Суханов, (43, пенальти), Герасимец, 51 – Довбик, 16, 97, 109, Батагов, 23, Булеца, 39.
Виктория – Мариуполь 1:3
Голы: Касьянов, 16 – Топалов, 69, Чоботенко, 82, Петерман, 90+2.
Полесье – Минай 1:2
Голы: Прокопчук, 45+4 – Шевченко, 5 (автогол), Саков, 58.
Новость обновляется.