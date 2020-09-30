Украина

Представляем вашему вниманию результаты поединков турнира.

В среду, 30 сентября, стартовали матчи 1/16 финала текущего розыгрыша Кубка Украины. На этой стадии борьбу в турнире начали представители украинской Премьер-лиги.

Открывался игровой день матчем между командами Горняк-Спорт и Днепр-1. Основное время поединка завершилось результативной ничьей, а в овертайме сильнее оказались днепряне.

Также победы одержали другие представители УПЛ – Мариуполь и Минай.

Горняк-Спорт – Днепр-1 3:5 (после дополнительного времени)

Голы: Карась, 25, Суханов, (43, пенальти), Герасимец, 51 – Довбик, 16, 97, 109, Батагов, 23, Булеца, 39.

Виктория – Мариуполь 1:3

Голы: Касьянов, 16 – Топалов, 69, Чоботенко, 82, Петерман, 90+2.

Полесье – Минай 1:2

Голы: Прокопчук, 45+4 – Шевченко, 5 (автогол), Саков, 58.

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