Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Кубка Украины.

В матче 1/16 финала Кубка Украины Днепр-1 одержал выездную победу над Горняком-Спорт со счетом 5:3. Основное время поединка завершилось результативной ничьей 3:3, но в овертайме сильнее оказались днепряне.



Горняк-Спорт – Днепр-1 3:5

Голы: Карась, 25, Суханов, (43, пенальти), Герасимец, 51 – Довбик, 16, 97, 109, Батагов, 23, Булеца, 39.

Горняк-Спорт: Жмурко, Суханов, Векляк, Карась, Шопин (Мурза, 61), Стрижак (Чепелюк, 46, Твердохлиб, 77), Петрусенко, Гоменко (Козиренко, 27), Збунь, Герасимець (Герт, 61), Чередниченко.

Днепр-1: Юрчук (Сарнавский, 58), Тейлор, Адамюк, Сваток (Дуглас, 95), Дубинчак (Цуриков, 58), Ди Франко (Кравченко, 58), Батагов, Когут (Вакулко, 110), Булеца, Назаренко, Довбик.

Предупреждения: Петрусенко, Чередниченко, Жмурко – Когут, Цуриков, Батагов.