Украина

Football.ua вспоминает памятные голы в карьере легенды "горняков".

Первый день октября шокировал украинскую футбольную общественность трагической новостью – не стало Сергея Ателькина. Ему было всего 48 лет. В память о выдающемся украинском форварде, Football.ua сделал подборку семи памятных голов в карьере Ателькина.

25.04.1997 Шахтёр – Днепр 1:0 (общий счёт 1:0), финал Кубка Украины

Это был второй финал Кубка Украины в истории Шахтёра и в карьере Ателькина. Двумя годами ранее, "горняки" в решающем поединке по пенальти обыграли Днепр. Теперь судьба снова свела донецкую команду с днепрянами. На этот раз победу удалось добыть в основное время. Единственным голом, на 36 минуте отметился Сергей Ателькин, воспользовавшись обрезкой защитников днепрян.



22.03.1998. Наполи – Лечче 2:4 (общий счёт 2:4), Серия А

Летом 1997 года, Лечче вышел в Серию А и в рамках усиления под элитный дивизион, подписал 25-летнего Сергея Ателькина. Однако, закрепиться в Серии А команде не удалось – с первых же туров Лечче попал в зону вылета и на протяжении всего турнира, пытался оттуда выбраться. 22 марта команда гостила в Неаполе, и эта встреча была битвой аутсайдеров – Наполи безнадёжно занимал последнее место. В зрелищном поединке гостям удалось добыть важные три очка, а яркую точку в матче поставил Сергей Ателькин,



22.08.2000 Славия – Шахтёр 0:2 (общий счёт 0:2), 3 квалификационный раунд ЛЧ

Один из наиболее памятных матчей в истории Шахтёра. "Горняки" боролись за первый в своей истории выход в групповой этап Лиги Чемпионов и последним препятствием на пути к этой цели была пражская Славия. В Донецке подопечные Прокопенко минимально уступили, в Праге же до последних минут встречи сохранялась напряжённая нулевая ничья. Уже в добавленное время Ателькин головой исполнил "парашют" на спину Черны. Чешский голкипер сумел отбить мяч, однако – прямо на ногу Андрею Воробью, который забил столь важный для истории Шахтёра гол. В овертайме Воробей выступил в роли ассистента, сделав прекрасный прострел с правого фланга. Ателькин, намного опередив защитника, пробил почти в упор – Черны отбил, однако украинский форвард тут же добил – 0:2 и это была без преувеличения историческая победа Шахтёра.



07.11.2000 Шахтёр – Арсенал 1:0 (общий счёт 3:0), первый групповой раунд ЛЧ

Последний тур первого группового раунда ЛЧ, должен был определить, кто попадёт в Кубок УЕФА – Шахтёр или пражская Спарта? Арсенал к тому моменту уже обеспечил себе первое место в группе, Лацио же гарантированно оставался вторым. В случае поражения Спарты от Лацио, "горянков" бы даже устроило поражение, однако конечно, подопечным Прокопенко не хотелось зависеть от исхода параллельного матча. В итоге, футболистам Шахтёра удалось устроить настоящий праздник донецким болельщикам, сенсационно разгромив грозный Арсенал Венгера со счётом 3:0. Начало разгрому положил Сергей Ателькин, прекрасно реализовав выход один на один.



27.05.2001 Шахтёр – ЦСКА 1:1, 2:1 (общий счёт 2:1), финал Кубка Украины

Этот матч можно без преувеличения назвать "финалом имени Ателькина". Именно Сергей стал главным героем того поединка. Уже на старте встречи ЦСКА повели в счёте и на протяжении почти всего матча "горнякам" не удавалось выровнять положение дел на поле. Ателькин начал матч на скамейке запасных, выйдя на поле лишь на 67 минуте. И уже спустя 11 минут, форвард принял передачу от Окоронкво, развернулся в районе 11-метровой отметки и хлёстким ударом сравнял счёт, переведя матч в овертайм.



На 119 минуте, за минуту до окончания второго дополнительного тайма, Ателькин с подачи Конюшенко мощно пробил с лёта в ближний угол – 2:1 и Шахтёр вместе с Ателькиным взяли третий Кубок Украины.



26.05.2002 Динамо – Шахтёр 2:2 (общий счёт 2:3), финал Кубка Украины

Оставил Ателькин след и в истории "Класичного дербі". Финал 2002 года по праву считается одним из наиболее ярких и интересных финалов за всё время существования Кубка Украины. В начале поединка счёт открыл Сергей Попов, однако уже через 20 минут Валентин Белькевич отыграл статус-кво, а на старте второго тайма Максим Шацких вывел киевлян вперёд. Как и в предыдущем финале, Ателькин вышел на поле ближе к концу матча – на 72 минуте встречи. И уже через девять минут после выхода на поле, Сергей головой замкнул навес с правого фланга, сравняв счёт в поединке. В овертайме ещё одним голом за Шахтёр отметился Андрей Воробей, принесший четвёртый Кубок Украины и истории Шахтёра и в карьере Ателькина.

Увы, уже нет в живых четырёх участников той встречи – этот мир покинули Ассан Н'Диайе, Валентин Белькевич, Андрей Гусин и Сергей Ателькин.



Сергей Ателькин внёс огромный вклад в историю украинского футбола конца 90-х, начала 2000-х. Его имя навсегда будет вписано в историю Кубка Украины, в историю донецкого Шахтёра, а главное – в душах болельщиков, которым он подарил множество незабываемых футбольных эмоций.

Спасибо за всё, Легенда! Вечная память, Сергей Ателькин!