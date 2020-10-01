Украина

Хавбек отметил подписание нового контракта.

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко прокомментировал новый контракт с клубом, который продлится до 2025 года.

"Хорошие ощущения, всегда хотел играть в этом клубе и буду продолжать дальше радовать болельщиков победами. Рад остаться в Динамо. Приходит новый тренер, и это как с чистого листа, каждый все должен был доказывать заново. Тренер не смотрел на былые заслуги. Это, можно сказать, жить сегодняшним днем. Все работали на максимуме. Остаюсь еще в Киеве. Динамо — мой любимый клуб и буду тут играть.

Мы задачу выполнили — вышли в групповой этап Лиги чемпионов, который долго ждали болельщики. Сейчас уже без разницы, кто попадет в соперники, надо выходить на поле и показывать свой уровень", — сказал Шапаренко официальному сайту киевлян.

Ранее своими эмоциями после переподписания договора поделился Виталий Миколенко.