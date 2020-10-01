Защитник прокомментировал новый договор с клубом.
Виталий Миколенко, фото Динамо
01 октября 2020, 16:41
Крайний защитник Динамо Виталий Миколенко дал свой комментарий после подписания нового контракта с клубом до 2025 года.
"Я счастлив. Суперкубок и Кубок Украины выигрывал, не в джинсах, а на поле. Считаю, что чемпионский титул должен быть следующим.
Кого хотелось бы в соперники в групповом этапе Лиги чемпионов? Там все команды сильные. Это Лига чемпионов. Хотелось бы Барселону, так как я болельщик этого клуба. А с первой корзины не знаю", — сказал Миколенко официальному сайту клуба.
Ранее сообщалось, что ряды киевлян может пополнить румынский полузащитник Брайтона Тудор Балуцэ.