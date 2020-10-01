Украина

Защитник прокомментировал новый договор с клубом.

Крайний защитник Динамо Виталий Миколенко дал свой комментарий после подписания нового контракта с клубом до 2025 года.

"Я счастлив. Суперкубок и Кубок Украины выигрывал, не в джинсах, а на поле. Считаю, что чемпионский титул должен быть следующим.

Кого хотелось бы в соперники в групповом этапе Лиги чемпионов? Там все команды сильные. Это Лига чемпионов. Хотелось бы Барселону, так как я болельщик этого клуба. А с первой корзины не знаю", — сказал Миколенко официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что ряды киевлян может пополнить румынский полузащитник Брайтона Тудор Балуцэ.