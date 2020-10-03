Украина

Football.ua анонсирует поединок УПЛ.

В рамках пятого тура украинской Премьер-лиги Ингулец в домашнем поединке сразится с Минаем.

Ингулец — Минай

Суббота, третье октября, стадион Звезда, 19:30, главный арбитр — Николай Балакин. Прямая трансляция на Футбол 2

Битва абсолютных дебютантов УПЛ, которая, вероятно, будет важна с точки зрения будущей борьбы за выживание. Не будем забегать наперед, но прогнозировать, что команды будут с первого же сезона бороться за высокие места также не стоит. Кроме того, коллективы уже находятся по соседству в турнирной таблице, имея по три очка, и Ингулец опережает соперника только по разнице забитых и пропущенных. Правда, у Миная еще игра в запасе.

Ингулец довольно неплохо начал свой путь в украинской Премьер-лиге, даже несмотря на то, что подопечные Лавриненко еще не праздновали победу в турнире. В активе у команды три ничьи — результативная против Днепра-1 (2:2), нулевая против Колоса. Кроме того, очки удалось отобрать у Десны (1:1). Единственное поражение Ингулец потерпел в игре против Ворсклы, которая многих удивляет на старте первенства (0:2).

У Миная ситуация куда интереснее. Команда Кобина провела в УПЛ три встречи, каждая из которой стала отдельной драмой. В стартовом туре Минай неожиданно добыл минимальную победу над Александрией (1:0), но затем безвольно уступил Олимпику (0:3). Последнюю свою игру в чемпионате минайцы сыграли против Динамо. Оставшись на старте встрече в меньшинстве, закарпатцы потерпели разгромное поражение (0:4).

Кто же фаворит грядущей встречи? Пожалкй, никто. Статус дебютантов чемпионата никто не отменял, а окончательно освоятся в турнире команды где-то на экваторе. Тогда и станет понятно, кто за что сражается. Сейчас же коллективы будут участвовать в своеобразной битве "за шесть очков". Да и победа в матче будет иметь важное психологическое значение.