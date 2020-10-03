Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют днепровский Днепр-1 и полтавская Ворскла.

Перипетии пятого тура Украинской Премьер-лиги открывает противостояние в Днепре, где местный Днепр-1 попытается противостоять набравшей отличный ход на старте сезона полтавской Ворскле.

Игорь Йовичевич решил в предстоящей встрече использовать одного из новичков команды этой недели — арендованного из донецкого Шахтера Даниила Игнатенко. В это же время, на скамейке запасных остался Пихаленок. Отмечаем также и факт не попадания в стартовый состав Сергея Кравченко.

Юрий Максимов на игру против Днепр-1 выставил свой оптимальный состав, с тем лишь отличием, что главному тренеру Ворсклы пришлось искать замену Руслану Степанюку — одному из ключевых игроков в атаке полтавчан на старте сезона.

Днепр-1: Сарнавский — Адамюк, Дуглас, Игнатенко, Дубинчак — Батагов — Тейлор, Когут, Назаренко, Цуриков — Довбик.

Запасные: Юрчук, Сафронов, Булеца, Вакулко, Ди Франко, Пихаленок, Ярмолюк, Кравченко, Сваток.



Ворскла: Резник — Чеснаков, Яворский, Ндиайе — Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу — Кане, Ребенок — Кулач.