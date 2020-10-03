Украина

Стала известна заявка "горняков" на предстоящий поединок чемпионата Украины.

Шахтер приехал в Чернигов, где состоится поединок пятого тура украинской Премьер-лиги против Десны.

Не все футболисты "горняков" смогли отправиться на выездную встречу. Так, в Киеве остались ряд травмированных игроков, в числе которых оказались Сергей Кривцов, Маркос Антонио, Исмаили и Евгений Коноплянка.

Вместо этого стоит отметить вратаря Евгения Гриценко и полузащитника Георгия Судакова, которые попали в заявку Шахтера на предстоящий поединок с Десной.

Вашему вниманию список футболистов Шахтера, которые отправились в Чернигов:

Вратари: Андрей Пятов, Евгений Гриценко, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко

Полузащитники: Маркиньос Сиприано, Алан Патрик, Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Майкон, Виктор Коваленко, Тете, Манор Соломон, Марлос, Тайсон, Фернандо, Дентиньо

Нападающий: Жуниор Мораес

Напомним, матч Десна — Шахтер состоится в воскресенье, четвертого октября, в 17:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.