Киевляне примут луганчан в одном из центральных матчей тура в Премьер-лиге.
фото ФК Динамо
04 октября 2020, 17:51
Динамо занимает второе место в турнирной таблице после четырех туров Премьер-лиги, набрав 10 очков, а в случае ничьей или победы над Зарей вернется на первую строчку. Тем не менее, вряд ли команду Мирчи Луческу устроит ничья в этом поединке.
Заря после двух поражений в стартовых турах сумела сыграть вничью с Шахтером, а также разгромить Львов (5:0).
Поединок Динамо – Заря начнется сегодня, 4 октября, в 17:00 по киевскому времени.
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