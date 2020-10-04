Украина

Киевляне примут луганчан в одном из центральных матчей тура в Премьер-лиге.

Динамо занимает второе место в турнирной таблице после четырех туров Премьер-лиги, набрав 10 очков, а в случае ничьей или победы над Зарей вернется на первую строчку. Тем не менее, вряд ли команду Мирчи Луческу устроит ничья в этом поединке.

Заря после двух поражений в стартовых турах сумела сыграть вничью с Шахтером, а также разгромить Львов (5:0).

Поединок Динамо – Заря начнется сегодня, 4 октября, в 17:00 по киевскому времени.

Следить за ходом игры в текстовом формате вы можете в онлайн-трансляции от Football.ua.