Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют черниговская Десна и донецкий Шахтер.

Один из главных поединков пятого тура Украинской Премьер-лиги пройдет в Чернигове на стадионе им. Ю. Гагарина, где местная Десна будет принимать донецкий Шахтер.

Луиш Каштру был доволен выступлением своих подопечных в донецком дерби против Олимпика (2:0) неделей ранее, поэтому оставил в силе тот же стартовый состав, за исключением места для Давида Хочолавы в центре защиты.

Александр Рябоконь не мог рассчитывать на арендованного у Шахтера Ефима Коноплю, поэтому с первых минут у Десны на правом фланге обороны сыграет Павел Полегенько. Вернулись в основу и Калитвинцев с Домбровским.

Десна: Литовка — Полегенько, Ермаков, Тамм, Мостовой — Калитвинцев, Огиря, Домбровский, Гуцуляк — Тотовицкий — Будковский.

Запасные: Сидоренко, Картушов, Белич, Демьяненко, Старенький, Западня, Дегтярев, Шевцов.



Шахтер: Пятов — Додо, Хочолава, Матвиенко, Корниенко — Майкон, Алан Патрик — Марлос, Коваленко, Тайсон — Мораес.