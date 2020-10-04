Один из главных поединков пятого тура Украинской Премьер-лиги пройдет в Чернигове на стадионе им. Ю. Гагарина, где местная Десна будет принимать донецкий Шахтер.

Луиш Каштру был доволен выступлением своих подопечных в донецком дерби против Олимпика (2:0) неделей ранее, поэтому оставил в силе тот же стартовый состав, за исключением места для Давида Хочолавы в центре защиты.

Александр Рябоконь не мог рассчитывать на арендованного у Шахтера Ефима Коноплю, поэтому с первых минут у Десны на правом фланге обороны сыграет Павел Полегенько. Вернулись в основу и Калитвинцев с Домбровским.

Десна: Литовка — Полегенько, Ермаков, Тамм, Мостовой — Калитвинцев, Огиря, Домбровский, Гуцуляк — Тотовицкий — Будковский.

Запасные: Сидоренко, Картушов, Белич, Демьяненко, Старенький, Западня, Дегтярев, Шевцов.

Шахтер: Пятов — Додо, Хочолава, Матвиенко, Корниенко — Майкон, Алан Патрик — Марлос, Коваленко, Тайсон — Мораес.

Запасные: Трубин, Бондарь, Степаненко, Дентиньо, Тете, Соломон, Сиприано, Судаков, Фернандо.

Матч Десна — Шахтер начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.