Украина

Команды Мирчи Луческу и Виктора Скрипника обменялись забитыми голами во втором тайме (1:1).

В одном из центральных матчей пятого тура УПЛ киевское Динамо принимало луганскую Зарю. В заявке на поединок неожиданно не оказалось Владислава Супряги и Виталия Буяльского, так что Беньямину Вербичу и Александру Андриевскому пришлось их заменить. Сразу же после стартового свистка хозяева завладели игровым преимуществом, забрав мяч под свой контроль. Они рассчитывали забить быстрый гол, однако им не удавалось вскрыть оборону соперника. До ударов по воротам дело практически не доходило. Через некоторое время Заря выровняла игру, уведя ее со своей половины поля, но и она не создавала никакой остроты.

У киевлян был шанс забить прямым ударом со штрафного, но выстрел Де Пены оказался неточным. Немного позднее у Карлоса был отличный шанс забить с игры после того, как он вырвался на ударную позицию и пробил низом, но Шевченко справился с ударом уругвайца. Подопечные Мирчи Луческу продолжали много владеть мячом на чужой половине поля, но это не приносило никаких дивидендов. Несмотря на ощутимое преимущество во владении мячом, хозяева не оказывали давление на чужую штрафную.

Луганчане время от времени перехватывали инициативу и провели несколько острых атак, но оборона Динамо действовала надежно, не позволяя нанести завершающий удар по воротам. Игрокам Зари приходилось пробивать издали, но их выстрелы не несли никакой угрозы для Бущана. Под занавес первого тайма из-за пределов штрафной опасно пробивал Шапаренко, но но Шевченко не составило труда перевести мяч на угловой. До окончания первой 45-минутки ни одной из команд не удалось открыть счет, так что участники матча отправились на перерыв со скучными "нулями" на табло.

Динамо могло открыть счет уже в дебюте второй половины встречи. Шапаренко пробил в ближний угол после подачи Родригеса, а Шевченко снова выручил своих защитников, отбив мяч. После этого подопечные Луческу полностью забрали мяч под свой контроль, проводя атаку за атакой. Они методично загружали мяч в штрафную, но до завершающего удара по воротам снова не доходило. Со временем луганчане успокоили игру, забрав мяч себе. В одном из эпизодов у Кабаева была отличная возможность забить из пределов штрафной, но Владислав пробил прямо в руки Бущану.

Луческу решил освежить правый фланг атаки, выпустив на поле Цыганкова, который должен был накручивать позвонки Хомченовскому, чего не удавалось Родригесу. Но и у Виктора не пошла игра в отчетном поединке, несмотря на его активность. Ближе к середине второго тайма Заря неожиданно вышла вперед. Кочергин мощно пробил по воротам из-за пределов штрафной, а Бущан не справился с его ударом — 0:1. Пропустив, Динамо активно пошло вперед, рассчитывая как можно скорее восстановить равенство. Для этого был выпущен Леднева, а также Миколенко был переведен на фланг обороны с целью подключения Виталия к атакам.

На 74-й минуте киевляне добились своего — Вербич получил пас от Де Пены, красиво ушел от Абу Ханны, после чего разобрался с Шевченко — 1:1. Уже через несколько минут у Перовича была шикарная возможность снова вывести Зарю вперед, но черногорец умудрился не попасть по воротам из убойной позиции. Еще через несколько минут хозяева заработали опасный штрафной, благодаря чему могли забить, но никто не дотянулся до мяча после подачи Цыганкова.

Ближе к окончанию встречи подопечные Скрипника полностью сконцентрировались на обороне, сев на свою половину поля. Киевляне отчаянно пытались вскрыть оборону соперника, но ничего не смогли с ней поделать. За несколько секунд до окончания компенсированного времени Де Пена заработал опасный штрафной, который давал шанс вырвать победу. Однако его подача не привела к удару по воротам. Как итог, команды разошлись миром, набрав по одному очку. По окончании отчетного поединка Динамо вернулось на первое место, а Заря занимает девятую строчку турнирной таблицы.

Динамо — Заря 1:1

Голы: Вербич, 74 — Кочергин, 65

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев (Попов, 69) — Сидорчук, Андриевский (Леднев, 69) — Родригес (Цыганков, 59), Шапаренко, Де Пена — Вербич

Заря: Шевченко — Фаворов (Руфати, 80), Вернидую, Абу Ханна, Хомченовский — Иванисеня — Кабаев (Перович, 72), Юрченко, Кочергин — Гладкий (Цвек, 71), Громов (Назарина, 59)

Предупреждения: Сидорчук — Кабаев, Вернидуб