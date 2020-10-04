Украина
04 октября 2020, 18:55
Шахтер и Десна поделили очки в результативном поединке
Третий поединок на старте сезона подопечные Луиша Каштру завершают ничейным результатом (2:2).
Десна — Шахтер, фото ФК Шахтер Донецк
04 октября 2020, 18:55
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Десна — Шахтер 2:2
Голы: Мостовой, 18, Тотовицкий, 26 — Коваленко, 4, Дентиньо, 79
Десна: Литовка — Полегенько, Ермаков, Тамм, Мостовой — Калитвинцев (Старенький, 87), Огиря, Домбровский, Гуцуляк (Западня, 90+2) — Тотовицкий — Будковский (Дегтярев, 81).
Шахтер: Пятов — Додо, Хочолава, Матвиенко, Корниенко — Майкон (Тете, 57), Алан Патрик (Степаненко, 46) — Марлос (Соломон, 46), Коваленко (Дентиньо, 77), Тайсон — Мораес (Фернандо, 57).
Предупреждения: Гуцуляк, Литовка.