Украина

Президент киевлян оценил работу специалиста.

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал старт работы главного тренера команды Мирчи Луческу.

"Мы мечтали попасть в Лигу чемпионов. Нам не удавалось конкурировать с Шахтером последнее время, они и по составу, и по игре были намного сильнее нас. Но если мы квалифицировались со второго места, то хотели попасть в групповой турнир. Всегда нам не хватало одного шага. Все на что-то ссылались, то на плохих игроков, то еще на что-то. А Луческу взял команду и решил задачу".

"Трансферы? Я предлагал усиление, а Луческу сказал, что давайте мы сначала решим задачу, разберемся кто у нас есть. У нас много талантливой молодежи, если мы сейчас кого-то купим, то перекроем им дорогу. Я не мог представить, что Забарный будет играть центральным защитником. Или Сирота будет в основе."

"Априори в Динамо таким молодым не давали играть. Срочно искали центрального защитника, когда поломался Бурда, но Мистер сказал, что доверим место Забарному".

"Луческу сделал что-то невероятное, команда на подъеме. То настроение, что было раньше и сейчас – это небо и земля", — сказал Суркис Великому футболу.

Ранее главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров высказал свое мнение о будущем матче против киевлян.