Менеджер привел свою команду к победе.
фото УПЛ
05 октября 2020, 14:56
Главный тренер Олимпика Игорь Климовский стал лучшим менеджером по итогам пятого тура УПЛ, сообщает официальный сайт Премьер-лиги
Дончане, под руководством специалиста, сумели в домашнем поединке обыграть Александрию со счетом 3:2.
Напомним, после пяти туров на счету у Олимпика девять очков — три победы и два поражения.
Ранее сообщалось, что лучшим футболистом пятого тура украинской Премьер-лиги стал полузащитник Десны Алексей Гуцуляк.