Украина

Менеджер привел свою команду к победе.

Главный тренер Олимпика Игорь Климовский стал лучшим менеджером по итогам пятого тура УПЛ, сообщает официальный сайт Премьер-лиги

Дончане, под руководством специалиста, сумели в домашнем поединке обыграть Александрию со счетом 3:2.

Напомним, после пяти туров на счету у Олимпика девять очков — три победы и два поражения.

Ранее сообщалось, что лучшим футболистом пятого тура украинской Премьер-лиги стал полузащитник Десны Алексей Гуцуляк.