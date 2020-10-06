Украина

"Бело-синие" могли усилить линию атаки 19-летним бразильцем.

До конца трансферного окна Динамо планировало оформить трансфер молодого нападающего Фламенго Линкольна, который также может закрыть позиции левого и правого вингера.

Как сообщает Globo, киевский клуб предложил больше 4,5 миллионов евро за 80% прав на 19-летнего бразильца, и данная сумма устроила Фламенго, хотя изначально финансовые запросы бразильской команды превышали 10 миллионов евро.

Тем не менее, оформить трансфер Линкольна помешала нехватка времени. По информации источника, Линкольн банально не успевал прилететь в Украину до закрытия трансферного окна, поскольку не оказалось коммерческих рейсов из Рио в Киев.

Таким образом, сделка по переходу бразильского форварда в Динамо сорвалась, хотя стороны с оптимизмом смотрели на возможную сделку.

Отмечается, что это было шестое предложение по Линкольну в текущее трансферное окно. Ранее Фламенго отклонил предложения от Труа, Альмерии, Нанта, Мускрона и Пафоса.

В прошлом сезоне бразилец провел 9 матчей, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5,4 миллиона евро.