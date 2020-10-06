Киевляне в этот день завоевали еврокубковый трофей.
Динамо с Суперкубком Европы, ФК Динамо
06 октября 2020, 10:15
Динамо завоевало Суперкубок Европы ровно 45 лет назад. Именно 6 октября 1975 года киевляне в ответном матче одержали победу над Баварией и завоевали трофей.
"Бело-синие" получили право сыграть в матче за Суперкубок благодаря победе в Кубке Кубков и в обоих встречах обыграли мюнхенцев, которые на тот момент были действующими обладателями Кубка европейских чемпионов.
Все три гола в этом противостоянии забил нападающий Олег Блохин, который впоследствии стал обладателем Золотого мяча.
Динамо – Бавария 2:0 (3:0 по сумме двух встреч)
6 октября 1975 года. Киев. Центральный стадион. 102 000 зрителей.
Голы: Блохин 40, 53.
Динамо: Рудаков, Коньков, Зуев, Фоменко (к), Решко, Трошкин, Мунтян, Онищенко, Буряк, Веремеев, Блохин.
Тренер: Валерий Лобановский.
Бавария: Майер, Хорсман, Дюрнбергер (Хансен, 70), Шварценбек, Беккенбауэр (к), Рот, Вундер, Шустер (Торстенссон, 78), Вайс, Руммениге, Каппельман.
Тренер: Деттмар Крамер.