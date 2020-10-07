Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка между национальными командами.

Сборная Украины сыграет на выезде с Францией в товарищеском матче. Для украинской команды этот поединок станет очередным этапом подготовки к домашним играм с Германией и Испанией в рамках Лиги наций.

В последний раз "сине-желтые" встречались с французами в 2013 году в плей-офф за выход на ЧМ-2014, и тогда по сумме двух встреч сильнее оказались "трехцветные".

Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча Франция – Украина, который состоится в среду, 7 октября, в Париже на Стад де Франс и начнется в 22:10 по киевскому времени.