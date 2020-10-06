Украина

Может быть, Тудор стал игроком киевлян, а может и не стал.

Киевское Динамо в своем официальном Телеграм-канале, а также на официальном сайте объявило об аренде полузащитника Брайтона Тудора Белуцэ.

Однако вскоре "бело-синие" убрали новость со своего сайта и социальных сетей. С чем связан такой ход Динамо, неизвестно.

Таким образом, подобно коту Шредингера, который и жив, и мертв одновременно, Тудор Белуцэ и игрок Динамо, и в то же время не игрок Динамо. Точно должно стать известно в ближайшее время, ведь сегодня трансферное окно в Украине закрывается.