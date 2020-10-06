Украина

Французский защитник продолжит карьеру в Украине.

Олимпик сообщил о подписании двухлетнего контракта с французом Иссиаром Драме. Он будет выступать за команду Игоря Климовского под шестым номером.

Драме – воспитанник Лиона, однако на его счету только 14 матчей за вторую команду клуба, выступающую в четвертом дивизионе чемпионата Франции. Также Иссиар сыграл четыре поединка в Юношеской лиге УЕФА.

Иссиар должен добавить мощи обороне Олимпика, учитывая его габариты – 196 сантиметров роста и вес 86 килограмм.

Олимпик в первых пяти турах Премьер-лиги набрал 9 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Наставник команды Игорь Климовский был назван лучшим тренером 5-го тура УПЛ.