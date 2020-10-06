Украина

Полузащитник Шахтера снова будет играть за азовцев.

Хавбек Вячеслав Танковский пополнил заявку Мариуполя на официальном сайте Премьер-лиги. Скорее всего, речь снова идет об аренде из Шахтера – официально об этом трансфере еще не объявили.

Танковский играл за Мариуполь и в прошлом сезоне на правах аренды. Он провел за азовцев 13 игр во всех турнирах в прошлой кампании.

В то же время, выступавшие в прошлом сезоне за Мариуполь Вячеслав Чурко и Клим Приходько, были внесены в заявку Шахтера на эту кампанию.