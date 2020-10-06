Украина

"Горняки" внесли в заявку еще двух футболистов.

Шахтер дозаявил на чемпионат Украины Вячеслава Чурко и Клима Приходько. Это можно увидеть на официальном сайте УПЛ.

В прошлом сезоне оба футболиста выступали за Мариуполь на правах арендного соглашения.

Приходько только в июле перебрался на правах аренды и не успел провести матчи за первую команду. Чурко же в прошлом сезоне провел 33 поединка, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что ранее "горняки" объявили заявку на матчи группового этапа Лиги чемпионов.