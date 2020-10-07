Украина

Все вопросы о проведения матча против Франции сняты.

Официальный сайт Украинской ассоциации футбола сообщает, что все тесты на Covid-19 у игроков сборной Украины показали отрицательные результаты.

Никаких признаков коронавируса нет у тренерского штаба и персонала команды. Напомним, ранее болезнь обнаружили у голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькива.

Таким образом, сформировалась заявка на контрольный матч против Франции:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Илья Забарный, 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 12. Александр Шовковский, 13. Ефим Конопля, 14 Игорь Харатин, 15 Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Владимир Шепелев, 18 Богдан Михайличенко, 19 Роман Безус, 20. Евгений Макаренко, 21 Александр Караваев, 22. Евгений Чеберко.

Кроме того, в последний момент к национальной команде присоединился вратарь Никита Шевченко.