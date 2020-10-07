Лига наций

Голкипер Зари присоединится к национальной команде.

Никита Шевченко получил вызов в сборную Украины, сообщает Украинская ассоциация футбола.

Голкипер Зари присоединится к национальной команде в Киеве после возвращения делегации из Франции.

Отметим, что в матчах Лиги наций против Германии и Испании не смогут принять участие инфицированные коронавирусом Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив.

Ввиду кадровых проблем в заявку на игру против сборной Франции попал Александр Шовковский.

Напомним, что сборная Украины после возвращения проведет два матча: со сборной Германии встретятся 10 октября, а с Испанией — 13 октября. Оба поединка пройдут на НСК Олимпийский.