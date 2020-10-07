Украина

Игроки расстались с донецким клубом.

Официальный сайт Олимпика сообщает, что команду покинули центральные защитники Евгений Неплях и Павел Лукьянчук.

Отмечается, что стороны завершили действующие контракты по обоюдному согласию.

Неплях присоединился к Олимпику месяц назад, проведя за дончан всего один матч. Кроме того, игрок вскоре присоединится в Альянсу. Лукьянчук, в свою очередь, провел в команде год и сыграл 12 матчей.

Ранее сообщалось, что "олимпийцы" подписал контракт с защитником Иссиарой Драме.