Украина

Football.ua оценивает действия футболистов сборной Украины в товарищеском поединке.

Можно бесконечно критиковать игру сборной Украины в контрольном поединке против чемпионов мира с определенной ротацией состава, однако стоит отметить, что этот матч мог вообще не состояться. Вместе с этим, такие игроки как Игорь Харатин, Евгений Макаренко, Александр Зубков и прочие резервисты национальной команды могли попросту не получить ценное игровое время. Всегда есть простой выход — сказать, что "мы так не играем" — и тогда и 1:7 никаких не будет.

Но ведь практическая ценность контрольных поединков в том и заключается, чтобы узнать слабые места своего ростера, и попытаться устранить их в обозримом будущем. А оно у сборной Украины будет очень непростым. Во Франции случилось поражение, делаем выводы, ставим оценки, идем дальше. А разве другим был план еще задолго до стартового свистка?

Football.ua оценивает игру футболистов сборной Украины в матче на стадионе "Стад-де-Франс" (по 10-балльной шкале).

Украина

Георгий Бущан — 4,5. Семь пропущенных голов, а голкипер — один из лучших на поле в составе своей команды в этот вечер. Как бы там ни было, но дебют у Георгия получился очень даже неплохим. Видится лишь одна явная его ошибка при отражении ударов — эпизод со вторым голом Жиру. Остальные ситуации были или безысходными, или завершались грамотной игрой на линии и ближнем выходе. Лунину стоит поднапрячься — как бы коронавирус COVID-19 не испортил его планы занять место основного голкипера национальной сборной. Прямой конкурент показал отличный перформанс.

Ефим Конопля — 3,5. Правый защитник сборной Украины сыграл в отчетном поединке ровно таким же образом, как сыграл бы против сбитого, даже не смотря на ротацию, состава действующих чемпионов мира победитель аналогичного состязания, но в юношеском разряде. Ошибок было совершено порядком, что позволяло более опытным Диню и Мартиалю орудовать в зоне правого фланга нашей штрафной. Однако такая характеристика касается каждого игрока сборной Украины, а найти что-то "особенное" в действиях Ефима в этом матче было не так уж и просто.

Илья Забарный — 3,5. Дешам предугадал возможный состав сборной Украины, и бросил на нашу пару центральных защитников свою связку разноплановых форвардов. Пока Жиру вчистую выигрывал воздух у менее габаритного Миколенко, Забарного терзали Мартиаль и подключавшийся к розыгрышу Динь. Не самая простая работа для юного центрального защитника, скажем прямо. Во втором тайме к партнерам присоединился еще и Мбаппе, отчего проблем у центра обороны нашей сборной стало еще больше.

Виталий Миколенко — 3,0. Тренерский штаб Андрея Шевченко привык брать готовую пару центральных защитников из одного клуба, и выставлять на поединок национального команды. Такой подход не лишен смысла, но отсутствие игроков донецкого Шахтера именно в этой зоне было заметно сильнее всего. Сделав ставку на Миколенко в центре обороны, наша команда была приговорена к неудаче в верховой борьбе еще на стадии оглашения стартовых составов — Жиру на острие означал только то, что он в прямом смысле будет кататься на спине у Виталия все отведенное этой паре игроков время на поле. Такая манера исполнения, ничего с эти не поделаешь.

Шевченко хватило и тайма наблюдений за результатом такого выбора, после чего пара игроков центра обороны Динамо была распущена. Винить в этом самого Миколенко? А стоит ли?

Богдан Михайличенко — 4,0. Михайличенко запомнился по первому тайму несколькими неплохими подключениями на фланге, но после перерыва был предсказуемо заменен на Соболя — с немцами и испанцами беговой работы предстоит еще больше. Через его зону Франция не особо атаковала, ограничиваясь лишь центром перед штрафной и своим левым флангом, поэтому оценить навыки Михайличенко в эпизодах один в один против действительно мощных оппонентов не представлялось возможным.

Евгений Макаренко — Игорь Харатин — 3,0. Пара опорных полузащитников от Шевченко не смогла справиться со своей задачей в этот вечер ни в каком объеме. Поддержки центральным защитникам не предоставлялось даже в случае атаки французов лобовым фронтом, и что уж говорить про контрвыпады, при которых нашу сборную спокойно отыгрывали одним-двумя касаниями. Один Сидорчук не стал бы "подорожником" в этой ситуации, но пару ему составить было некому.

Николай Шапаренко — 3,5. Треугольник в центре поля, вершиной которого был полузащитник киевского Динамо, не сработал должным образом. Шапаренко здорово смотрелся в первые минуты поединка, когда находил свободные зоны между чужими линиями, и перемещал мяч в сторону партнеров. Но затем, куда пропал, как и исчезла вся игра нашей команды в фазе наступления.

Начался схожий по стилю промежуток выступления Николая, когда его клуб играет от обороны — Шапаренко много перемещается в своей зоне, но для уверенного отбора еще не хватает навыков, а если еще и соперники серьезно превосходят в габаритах, то полузащитнику становится совсем несладко. Что и произошло в игре против Франции. При этом, в отличии от партнеров по атаке, Николай не включился в "бум" образца начала второго тайма.

Руслан Малиновский — 5,0. Главному связующему звену этого созыва сборной Украины дали почувствовать игру на международном уровне одним таймом против серьезного соперника. Руслан за отведенное ему время стал наиболее бьющим игроком в нашей команде, и, по сути, только его активность хоть как-то напрягала Манданда на линии ворот. Промах из убойного положения, две классические дальние пушки — с ударами у Малиновского все в полном порядке, это мы знали, но что делать с выводом с переводами в сторону чужой штрафной при позиционных выходах?

Зачастую, можно было увидеть идущего в дриблинг напролом Руслана, что явно нетипично для его манеры исполнения. И ладно бы это приносило результат. За старания можно только выразить благодарность, но на табло это не отражалось.

Андрей Ярмоленко — 4,0. Наиболее опытного игрока в таком стартовом составе от Шевченко можно было заметить на поле лишь в начале каждого из таймов. И если в первой половине попытки Андрея обустроить игру нашей команды можно считать безуспешными, то первые минуты после перерыва должны были завершаться его результативным действием. Вышедший на второй тайм Варан в очередной раз показал крайне неубедительную игру, но Украина не наказала соперников. Во многом, из-за нерешительности Андрея в заключительной фазе. Увы, но в подобных матчах моментов создается не настолько много, чтобы их не завершать успешными выходами 2 в 1.

Александр Зубков — 4,0. Полузащитник Ференцвароша дебютировал в основной обойме национальной команды в матче против тяжелого соперника, который не давал возможности оценить возможности данного игрока в атаке. "Настоящего" Зубкова мы увидели лишь дважды: когда он выгрыз мяч у Павара и Ленгле для прострела Михайличенко, который завершился ударом Малиновского выше ворот, а также в моменте с рывком в контратаку, который завершился попаданием в штангу. У сборной есть хороший резервист для выхода на замену по ходу поединка, но для выхода на Германию и Испанию с первых минут продемонстрированного будет слишком мало.

Виктор Цыганков — 4,5. Выход Виктора на замену после перерыва, промежуток времени до забитого им мяча, и оставшийся период до вступления Гризманна и Погба в игру — вот лучший период, когда на команду Шевченко было приятно смотреть, даже с 4:0 на табло. Цыганков здорово прибавил скорости нашим атакам, одну из которых даже удалось завершить его точным ударом. После этого, французы вновь забрали контроль, и Украина не вырваться в контрнаступление. И тем не менее, вполне приличная заявка на попадание в основу в ближайших играх.

Эдуард Соболь — 3,5. На второй тайм отчетного поединка тренерский штаб решил сэкономить силы Богдану Михайличенко, выпустив ему на замену менее скоростного Соболя. Со стороны соперников тут же прошла переориентация атаки на противоположную сторону, и Эдуард мигом оказался под ударом. Не справился со смещением Мабппе однажды (а кто бы справился?), проиграл пару рывков Павару — вот и сухой остаток от выступлений футболиста.

Евгений Чеберко — 3,5. Намерения Шевченко при замене центрального защитника со старта второго тайма были очевидны не только зрителям, но и главному тренеру соперников. Дешам увидел потерявшегося Жиру между сопоставимыми по габаритам Чеберко и Забарным, и убрал форварда с поля, в угоду выходу Бен Йеддера. Что творил Виссам в поисках мяча у нашей штрафной, избегая при этом прямого контакта с центром обороны — Вы и сами видели.

Роман Яремчук — 3,0. Сборной нужен был чистый форвард на острие атаки. Но не в заключительные полчаса основного времени, когда ситуация вновь перешла к соперникам. Яремчук приехал во Францию на последствиях от травмы, полученной в матче с киевским Динамо в квалификации к Лиги чемпионов УЕФА, поэтому вполне очевидно, что выпускался на поле тренерским штабом только ради адаптации к командному ритму. По всей видимости, Шевченко решил, что Украина продолжит и дальше играть на обострение, но на деле оказалось иначе.

Владимир Шепелев — 3,0. Потеря концентрации в 26-ю минуту от выхода на поле — это очень серьезная помарка, за которую полузащитник может поплатиться своим участием в предстоящих важных матчах национальной команды. Очевидно, что гол Гризманна уже ни на что не влиял, но, если бы до этого эпизода от Владимира наблюдался более яркий стиль исполнения. Проверка кондиций футболиста завершилась для него неудачно.

Роман Безус — 3,5. Последний вышедший на замену со стороны сборной Украины игрок в этом поединке мог похвастаться лишь выносом мяча с линии пустых ворот при ударе Поля Погба. В более приемлемых условиях противостояния такое можно было записать и как подвиг, но явно не в этот вечер в Сен-Дени.

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