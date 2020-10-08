Украина

Подопечные Андрея Шевченко в товарищеском поединке против Франции потерпели крупное поражение с рекордным счетом.

Сборная Украины с крупным счетом уступила национальной команде Франции в Сен-Дени (1:7), тем самым неудачно начав череду ответственных матчей октябрьской международной кампании. Football.ua представляет анализ вчерашней встречи.

Стартовые схемы

Потеря 14(!) потенциальных игроков стартового состава на важный отрезок сезона. В клубной части сезона этот факт может загнать в тупик тренера любого калибра, и что уж тут говорить про национальные команды, где наставникам и так не особо выделяется время на должного уровня знакомство со своими подопечными. Шевченко собирал команду впопыхах, что особенно серьезно ударило по атакующей составляющей. Основной форвард сборной, Роман Яремчук, явно не успевал в полной мере восстановиться после повреждения, которое было получено в квалификации к групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА, а Жуниор Мораес, как и остальные игроки донецкого Шахтера, отсиживался на общекомандном карантине.

Это привело к тому, что тренерский штаб был вынужден идти на крайние меры, создавая в тройке нападения нашей сборной хаотично располагающуюся группу футболистов. Номинально, Андрей Ярмоленко располагался на острие атаки, а по обе стороны от него свои места занимали дебютант национальной команды Александр Зубков и игравший в непривычной для себя позиции Руслан Малиновский. О том, что именно в таком варианте футболисты не будут находиться постоянно, стало понятно уже во время первой попытки атаки, когда Зубков и Ярмоленко лихо скрестили траектории своих движений.

Большую часть проведенного времени на поле Ярмоленко отыграл именно в качестве центрального нападающего, но хоть что-то похожее на голевые моменты сборная Украины создавала, только когда Андрей уходил в привычную для него зону правого вингера, и уже оттуда старался доставить мяч в штрафную. Один из своих потенциальных моментов для удара Малиновский получил именно после передачи от Ярмоленко от правой боковой границы поля.

Возможны по ходу отчетного поединка были также и инвертированные фланги в исполнении Ярмоленко. Однако такой маневр к обострению ситуации не привел ни разу. По большому счету, сборная Украины играла в два нападающих, ведь движения Малиновского в поисках мяча, в большей своей степени, были направлены от чужой штрафной площадки, что походило на классический матч Руслана в своем клубе.

В целом, с атакой все было более-менее понятно еще до стартового свистка — оставалось просто дождаться окончательного подтверждения расположения игроков. С линией полузащиты все было несколько сложнее. Треугольник начал игру с ярко выраженной вершиной, направленной в сторону ворот Бущана, и сборная продержала его в таком состоянии чуть больше часа игрового времени.





После этого, произошла замена Макаренко на Шепелева, а Шапаренко был выдвинут вперед, в то время как Владимир отправился на помощь к Харатину.

Стоит отметить, что в начальной фазе поединка сборной Украины удалось достаточно уплотнить зону на подходе к своей штрафной. Однако страдали при этом фланги обороны. Линия атаки редко наведывалась в гости к партнерам у себя за спиной, поэтому появления характерных зон (как на приведенном ниже фрагменте с участием Зубкова) было невозможно избежать. Аналогичная ситуация происходила и на противоположной стороне поля, однако Шапаренко старался первое время отрабатывать и на оборону, поэтому таких серьезных провалов там не было заметно.

Добрались мы и до линии защиты, где Шевченко пришлось подыскать замену выпавшей паре центральных оборонцев из Шахтера, и при этом задействовать абсолютного дебютанта Ефима Коноплю на правом фланге. Благо, статус товарищеской игры к последнему лишь подталкивал. К сожалению, именно тут тренерский штаб нашей национальной команды и допустил фатальную ошибку, взяв за основу сочетание Забарного и Миколенко.

Скорее, даже не так! Это Дидье Дешам предугадал данную вариацию, и со своей стороны выпустил именно то сочетание форвардов, которое могло в полной мере использовать слабые стороны оппонентов. Мартиаль "бил" Забарного скоростью работы ног, а Жиру выставил против Миколенко умение играть на втором этаже и вовремя отклеиваться от оппонента. Обе ставки сыграли еще в по ходу первого тайма в полном объеме, поэтому судьба матча была предначертана именно в противостоянии этих четырех футболистов. Классический эпизод из них — во время момента для первого гола Жиру тихим ходом уходит за спину Миколенко, замыкая подачу Диня с левого фланга.

Пять проблем для сборной Украины по ходу поединка против Франции

Первым, с чем пришлось столкнуться коллективу Андрея Шевченко, стал высокий прессинг соперников, который заставлял нас ошибаться на ровном месте. Классическая ситуация при введении мяча в игру представлена на изображении внизу. Куда вбрасывать аут в такой ситуации? Непонятно.

Аналогичный, но уже игровой, эпизод случился и ранее — Забарный просто выносит мяч вслепую, стоило только Конопле вбросить в его сторону мяч из-за боковой. Подарок соперникам.

Вторым немаловажным успехом Франции стала игра при стандартных положениях. В первом тайме Миколенко пришлось противостоять значительно превосходящему его по габаритам Оливье Жиру, в то время как Илья Забарный опекал не менее крупного Стивена Нзонзи. Подачи шли в сторону форварда, а центральный защитник украинской сборной уступал в позиционной и верховой борьбе.

Исправить ситуацию мог разве что выход Сергея Сидорчука и Евгения Чеберко с первых минут, однако решение тренерского штаба в центре обороны оказалось консервативным, а Сидорчука решили уберечь от случайных травм. Да и мобильности в опорной зоне при необходимости выйти в атаку он добавляет меньше в текущих кондициях, чем тот же Харатин.

Третьим фактором успеха коллектива Дешама стала способность игроков быстро разыгрывать треугольники в тяжелых ситуациях. Таким классическим приемом оборона сборной Украины была обыграна неоднократно, что не позволяло нам в полной мере использовать насыщение отдельных зон. Наша национальная команда такого способа построения игры в пас категорически избегала по не до конца очевидным причинам.

Опорная зона нашей национальной команды, а точнее ее невозможность быстро перестраиваться под контратаки соперников, стала четвертым поводом для головной боли у тренерского штаба в этот вечер. Эпизод со вторым мячом сборной Франции — наиболее показателен в этом плане. После ошибки Ярмоленко при смене флангов атаки длинной передачей на чужой половине, в одну передачу из глубины мяч доставляется к Толиссо, который уже расположился к воротам ближе, чем любой игрок из полузащиты команды в желтых футболках. Следующим действием станет простой пас в направлении Жиру.

Добила наши шансы на пусть и маловероятный, но возможный успех в отчетном поединке хроническая нереализация голевых моментов. Тут можно начать загибать пальцы: удар Малиновского из центра штрафной и из-за ее пределов в первом тайме, проваленный Ярмоленком выход вместе с Зубковым 2-в-1, а также попадание мяча в штангу от того же Александра в начале второго тайма. Четыре потенциально голевые ситуации, успешность которых могла бы закрыть даже настолько проваленный в обороне первый тайм. Гол удалось выжать лишь из сольных действий Цыганкова. Тот самый выход имени Ярмоленко – Зубкова на стоп-кадре выглядит еще более убийственным.

Подводя итог проведенному сборной Украины контрольному поединку против Франции, можно сказать, что отсутствие большой группы футболистов серьезно ударило по потенциалу текущего созыва команды Андрея Шевченко. Однако ситуация не выглядит так уж и безнадежно. Были обнажены очередные проблемные зоны, над которыми еще предстоит провести много работы. Чего явно не хватало в матче в Сен-Дени, так это уверенности в собственной способности противостоять действующим чемпионам мира. К сожалению, этот поединок останется в истории нашей национальной команды с негативным оттенком в виде количества пропущенных мячей. Что же, стоит лишь пожелать, чтобы этот "рекорд" никогда не был побит.