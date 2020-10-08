Украина

Опытный нападающий получил статус свободного агента.

Форвард Ингульца Александр Мишуренко обратился к руководству клуба с просьбой предоставить ему статус свободного агента и отпустить по семейным обстоятельствам, сообщает клуб в своем Телеграм-канале.

"Нам очень грустно терять такого профессионального и компанейского игрока, который своим присутствием на поле и в тренировочном процессе всегда добавлял позитива и хорошего настроения команде. "Мура", вне всяких сомнений, является одним из символов Ингульца и любимцем болельщиков", — гласит заявление клуба.

Мишуренко присоединился к Ингульцу в 2015 году, когда клуб выступал еще на аматорском уровне. С тех пор он помог команде подняться в Премьер-лигу.

Ингулец в первых четырех турах Премьер-лиги набрал три очка, трижды сыграв вничью. Следующий матч команда проведет против Александрии 18 октября.