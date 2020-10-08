Украина

Вингер Динамо наверняка был бы рад запомнить встречу с французами, если бы не счет.

Виктор Цыганков на 62-й минуте матча против Франции унаследовал капитанскую повязку от Андрея Ярмоленко. Это первый раз, когда Виктор примерил на себя роль капитана сборной Украины.

Цыганков забил единственный гол сборной Украины, которая пропустила от Франции семь мячей — 1:7.

Всего на счету Виктора Цыганкова 22 матча и четыре гола за национальную команду. Cтоит отметить, что только в 10 поединках Виктор выходил на поле с первых минут.