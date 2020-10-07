Лига наций

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Сборная Украины в рамках товарищеского поединка отправилась в гости к Франции. Андрей Шевченко испытывал серьезные кадровые проблемы и выставил четырех дебютантов.

Смотрите видео голов и обзор матча Франция — Украина. Отметим, что видео обновляется по ходу матча.

Франция — Украина 1:0, Камавинга, 9 минута

Франция — Украина 2:0, Жиру, 24 минута

Франция — Украина 3:0, Жиру, 34 минута

Франция — Украина 4:0, Миколенко (в свои ворота), 39 минута



Матч Франция — Украина начался в 22:10 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.