Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
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07 октября 2020, 22:59
Сборная Украины в рамках товарищеского поединка отправилась в гости к Франции. Андрей Шевченко испытывал серьезные кадровые проблемы и выставил четырех дебютантов.
Смотрите видео голов и обзор матча Франция — Украина. Отметим, что видео обновляется по ходу матча.
Франция — Украина 1:0, Камавинга, 9 минута
Франция — Украина 2:0, Жиру, 24 минута
Франция — Украина 3:0, Жиру, 34 минута
Франция — Украина 4:0, Миколенко (в свои ворота), 39 минута
Матч Франция — Украина начался в 22:10 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.