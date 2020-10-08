Украина

Хавбек прокомментировал игру против Франции.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский высказал свое мнение о поединке, в котором наша команда крупно уступила Франции (1:7).

"Все вышли настроенными на игру, старались. Конечно, если брать состав, то многие ребята не играли друг с другом.

Оправданий нет. Я думаю, нам еще есть куда расти и прогрессировать. Футбол очень динамичный, поэтому нам нужно увеличивать скорости, играть быстрее, больше делать движений на поле без мяча", — цитирует Малиновского телеканал Футбол.

Также итог поединка подвел главный тренер национальной команды Андрей Шевченко.