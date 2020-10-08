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Главный тренер сборной Украины дал комментарий после игры сборной.

Сборная Украины потерпела крупнейшее поражение в своей истории от сборной Франции со счетом 1:7. Андрей Шевченко считает, что у его подопечных игра удавалась эпизодично.

"У нас сейчас очень много проблемных позиций, и мы не понимаем, кого сможем довызвать на ближайшие поединки. Сейчас ситуация очень тяжелая, но нужно как-то из нее выходить. Мы вызвали футболистов молодежной сборной. Нас ждут два ответственных матча, с Германией и Испанией. Игроки Шахтера еще завтра будут проходить тесты, после этого станет понятно, кого мы сможем вызвать из этой команды.

В такой ситуации я могу сказать, что игроки отнеслись к матчу настолько серьезно, насколько это было возможно. Те, кто вышел на поле, пытались играть. Сравнивать наши две команды пока невозможно, но некоторые отрезки в нашем исполнении были неплохими — в частности, начало второго тайма. Франция — чемпион мира, к сожалению, мы не смогли привезти наш лучший состав, чтобы как-то пытаться конкурировать с ней", — приводит слова Андрея Шевченко официальный сайт УАФ.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Франция — Украина.