Вингер высказался о поражении от французов.
Виктор Цыганков, фото ТК Футбол
08 октября 2020, 15:53
Крайний полузащитник Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков поделился эмоциями после матча против команды Франции (1:7).
"Пытались себя проявить и выполнить требования нашего главного тренера. В принципе один забили, были моменты еще забивать, но почти все залетало в наши ворота, — сказал Цыганков телеканалу Футбол.
Напомним, сборная Украины потерпела свое самое крупное поражение в истории. Ранее наша команда никогда не проигрывала с разницей более чем в четыре гола.
Также свою точку зрения о прошедшей встрече высказал полузащитник Руслан Малиновский.