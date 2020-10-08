Украина

Вингер высказался о поражении от французов.

Крайний полузащитник Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков поделился эмоциями после матча против команды Франции (1:7).

"Пытались себя проявить и выполнить требования нашего главного тренера. В принципе один забили, были моменты еще забивать, но почти все залетало в наши ворота, — сказал Цыганков телеканалу Футбол.

Напомним, сборная Украины потерпела свое самое крупное поражение в истории. Ранее наша команда никогда не проигрывала с разницей более чем в четыре гола.

Также свою точку зрения о прошедшей встрече высказал полузащитник Руслан Малиновский.